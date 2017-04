GBase - the gamer's base Global PC PS XBox Switch Wii Mobile Community MyBase









Vikings - Wolves of Midgard: Preview Hersteller: Games Farm Publisher: Kalypso Media Genre: Action: Rollenspiel Brace yourself, winter is coming. Zumindest in Midgard. Kalypso Media gewährte uns einen Einblick in ihr neuestes Spiel Vikings: Wolves of Midgard. Ob es sich dabei um einen beinharten Wikingertitel handelt oder doch nur um eine Kuschelpartie für Süßwasserpiraten, haben wir für euch herausgefunden.



Wo die wilden Wikinger wohnen Wenn die Götter selbst Krieg führen und die Riesen aus den Tiefen der Erde das ewige Eis an die Küsten Midgards treiben, dann beginnt Ragnarök, der Untergang der Welt. Doch wie in jeder Geschichte gibt es auch in dieser eine Kraft, die es vermag, sich dem Bösen entgegenzustellen und zu besiegen. In Vikings: Wolves of Midgard ist es die Kraft der Hohlbirnen. Die Kraft eben jener Menschen, die selbst zu blöd sind, um zu verstehen, dass ihre Welt zu Ende geht, und die es nicht schaffen, auch nur zwei zusammenhängende Sätze zu sprechen, geschweige denn ein Gespräch zu führen. In Wolves of Midgard, ihr ahnt es schon, sind wir eben jene Person. Und das soll diesem Spiel noch zum Verhängnis werden.



Doch fangen wir von vorne an. Vikings wirkt auf den ersten Blick wie ein klassisches Hack-'n'-Slay-Rollenspiel mit Top-down-Perspektive à la Diablo III in der Welt der Wikinger. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Zu Beginn erstellen wir uns in gewohnter Manier einen Charakter. Wir entscheiden, ob wir einen Krieger oder eine Schildmaid spielen wollen (also Männlein oder Weiblein), frisieren unsere Haare, und wenn wir einen ganz wilden Tag haben, tätowieren wir uns sogar. Anschließend wählen wir eine Klasse. Diese heißen hier nicht etwa wie gewohnt "Magier", "Krieger" oder "Schurke", sondern zeichnen sich durch die Anhängerschaft eines von insgesamt fünf Göttern aus. So führen wir als AnhängerIn Lokis, dem Gott der List und Intrigen, beispielsweise zwei Einhandwaffen, während wir als Gefolgschaft Skathis, der Göttin der Jagd, dem Bogen den Vorzug geben. Insgesamt gibt es somit fünf Waffenstile: Einhandwaffe mit Schild, zwei einhändige Waffen, Zweihandwaffen, Bögen und Stäbe. Letztere könnten im weitesten Sinne der Kampfmagie zugerechnet werden.





Nachdem wir noch schnell einen von vier Schwierigkeitsgraden und möglicherweise den optionalen Hardcore-Modus gewählt haben, geht es auch direkt los. Unser Dorf wird von Riesen angegriffen und wir müssen es vor der endgültigen Zerstörung bewahren. Zu Beginn stehen uns nur der Standardangriff und, je nach Waffenstil, eine Fähigkeit zur Verfügung. Während wir uns munter ins Getümmel stürzen und einen Gegner nach dem anderen erledigen, wird schnell klar, dass blindes Hineinrennen leicht unseren Tod bedeuten kann – anders als in den meisten Hack-'n'-Slay-Rollenspielen dieser Art. Denn während ein oder zwei Gegner kein Problem für uns darstellen, sind mehrere Widersacher durchaus gefährlich, da diese bereits auf dem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad einigen Schaden austeilen.



Um im Kampf zu überleben, gibt uns das Spiel drei Mechaniken an die Hand. Die Erste ist eine Ausweichrolle, welche uns jedes Mal ein wenig Ausdauer kostet. Als Zweite gibt es die klassischen Heiltränke in Form eines Amuletts mit mehreren Aufladungen und auch passiven Boni. Im Laufe des Spiels können wir davon noch bessere finden. Zu guter Letzt hinterlässt jeder Gegner mit seinem Ableben etwas Blut. Dieses ist sowohl Lebensspender als auch Währung zugleich. Denn sobald wir eine bestimmte Menge Blut gesammelt haben, können wir eben jenes den Göttern an einem Altar opfern und somit eine Stufe aufsteigen. Mit jedem Aufstieg erhalten wir zwei Fähigkeitspunkte, genannt "Gaben", mit denen wir sowohl passive als auch aktive Fertigkeiten freischalten können (von denen wir pro Waffen-Slot insgesamt fünf gleichzeitig verwenden können). Die Gaben sind an ihren jeweiligen Waffenstil gebunden, somit verläuft das Skillen recht monogam.



