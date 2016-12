Shadow Tactics - Blades of the Shogun: Cheats



Startet eine beliebige Mission. Öffnet nun das Optionen-Menü und tippt dort HONORLESS ein. Damit schaltet ihr die nachfolgend aufgeführten Cheatcodes als "ehrloser Spieler" frei. Erfolge lassen sich dadurch nicht freischalten.





[Ende]

Alle ausgewählten Charaktere (oder Gegner) werden unbesiegbar



[Pos1]

Alle ausgewählten Charaktere (oder Gegner) werden wieder besiegbar



[Entf]

Den Feind an der aktuellen Cursor-Position töten



[Bild Runter]

Alle ausgewählten Charaktere (oder Objekte) werden unsichtbar



[Bild Hoch]

Alle ausgewählten Charaktere (oder Objekte) werden wieder sichtbar



[F10]

Alle ausgewählten Charaktere werden zur Cursor-Position teleportiert



[Einfg] + [1]

Hayato erscheint an der Cursor-Position



[Einfg] + [2]

Yuki erscheint an der Cursor-Position



[Einfg] + [3]

Mugen erscheint an der Cursor-Position



[Einfg] + [4]

Aiko erscheint an der Cursor-Position



[Einfg] + [5]

Takuma erscheint an der Cursor-Position









