Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux: Review



Im frühen 21. Jahrhundert steht die Welt bereits vor dem Kollaps, als sich eine gefährliche Anomalie in der Antarktis bildet und alles zu verschlingen droht. Als Teil eines internationalen Erkundungstrupps ist es eure Aufgabe, diese Anomalie zu untersuchen und einen Weg zu finden, ihre Ausbreitung zu stoppen. Doch die Mission steht unter einem schlechten Stern: Euer Einsatzfahrzeug stürzt in der Anomalie ab, der Kontakt zu den anderen Kameraden wird unterbrochen, und die Anomalie selbst ist alles andere als verlassen. Euch steht eine lange und gefährliche Reise bevor.



Eine düstere Welt Die Grundstimmung von Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux ist düster. Das passt gut zu der Prämisse einer postapokalyptischen Welt, in der die Natur hoffnungslos verseucht ist, Kriege toben sowie Überfälle und Plünderungen auf der Tagesordnung stehen. Dieses Bild setzt sich in der Anomalie, die als Schwarzwelt bezeichnet wird, fort. Sie ist eine Art andere Dimension mit mehreren Ebenen bzw. Dungeons, die negative Aspekte der Welt und der menschlichen Gesellschaft widerspiegeln. So gibt es unter anderem Gewölbe, die von Kriegsgebieten, Müllhalden oder einer riesigen Shoppingmall inspiriert wurden. Diese Ebenen sind von Kreaturen bevölkert, die als Dämonen bezeichnet werden. Sie sind den Menschen alles andere als freundlich gesonnen, und so gibt es gleich zu Beginn und im weiteren Verlauf der Geschichte eine Menge Todesopfer. Um aus dieser Dimension zu entkommen und idealerweise genug Informationen über die Schwarzwelt und ihre Bewohner zu sammeln, müsst ihr als Mitglied des Strike-Teams in diese menschenfeindliche Umgebung eindringen und euch mit den Dämonen anlegen.



https://www.youtube.com/watch?v=RPYBrVDOkP4



Das Spiel lebt von der packend erzählten Geschichte und der dichten Atmosphäre. Immer wieder werden moralische Konflikte bezüglich der Dämonen aufgeworfen. Außerdem wird in Strange Journey Redux der heutigen Gesellschaft ein wenig schmeichelhafter Spiegel vorgehalten. Es werden einige aktuelle und strittige Themen aufgeworfen, darunter die Konsumgesellschaft und Tierversuche. Das Zusammenspiel der verschiedenen, glaubhaft geschriebenen Hauptcharaktere, die alle eine eigene Einstellung zu der Mission, der Erde und den Dämonen haben, ist ein besonderer Reiz. Da alle Texte auf Englisch sind und das Spiel sehr viele enthält, sind gute Englischkenntnisse ein Muss. Die Konversationen zwischen den einzelnen Charakteren werden von gezeichneten Charakter-Sprites geführt, die gut gelungen sind und die Emotionen der Figuren gut herüberbringen. Die (japanische) Vertonung ist stimmungsvoll, und allen Sprechern gelingt es, ihren Charakteren Leben einzuhauchen.

Strange Journey Redux bietet sechs verschiedene Enden, drei davon hängen mit dem zusätzlichen Dungeon des Remakes zusammen. Welches Ende ihr sehen werdet, hängt von eurem Verhalten im Spielverlauf ab. Die Endsequenzen unterscheiden sich deutlich und sind alle sehenswert.





Etrian Odyssey lässt grüßen Im Laufe der ersten Spielstunden erhaltet ihr die Möglichkeit, mithilfe eures hochmodernen Kampfanzugs, der Daemonica, mit den Dämonen zu kommunizieren, sie zu rekrutieren und fortan in Kämpfen mit anderen Dämonen einzusetzen. Um einen Dämon in euer Team zu holen, müsst ihr in einem kurzen Gespräch zweimal die richtige Antwort auf eine von ihm gestellte Frage erraten. Welche Antwort derjenige mag, hängt von seinem Charakter ab und lässt sich durch Trial & Error herausfinden. Die Rekrutierung ist spaßig und verliert auch langfristig nicht ihren Reiz. Der Aufbau und die Erkundung der Dungeons erinnern stark an Etrian Odyssey. Es gibt pro Dungeon mehrere Etagen, die ihr aus der Ego-Perspektive erkundet. Auch die Zufallsbegegnungen und der Annäherungsradar kommen erfahrenen Etrian-Odyssey-Spielern bekannt vor. Es fehlt die Möglichkeit, selbst die Karte zu zeichnen und Anmerkungen darauf zu machen. Stattdessen wird sie automatisch mitgezeichnet, wenn ihr euch im Dungeon bewegt.



