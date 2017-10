GBase - the gamer's base Global PC PS XBox Switch Wii Mobile Community MyBase









HOME

NEWS

GAMEINDEX

RELEASE LISTE

SPECIALS

REVIEWS

PREVIEWS

TIPPS & TRICKS

SCREENSHOTS

DOWNLOADS

VIDEOS

GEWINNSPIELE Benutzername:

Kennwort:

In die Cookies damit!





Hilfreiche Links:

Registrierung

Kennwort vergessen?































South Park - The Fractured but Whole: Preview Hersteller: Ubisoft Publisher: Ubisoft Genre: Adventure und Rollenspiel: Rollenspiel Das South-Park-RPG geht in die zweite Runde und entführt uns dieses Mal in die Welt der Superhelden. Ubisoft hat nach Berlin geladen, um die ersten vier Stunden des Spiels anzuzocken.



Home sweet home Es herrscht Krieg im beschaulichen Städtchen hoch oben in Colorado. Auf der einen Seite stehen die vereinten Völker der Menschen, auf der anderen Seite die freien Stämme der Elfen. In einem erbitterten Kampf streiten die beiden Parteien um das mächtigste Artefakt der Welt: den Stab der Wahrheit. Doch während dieser Krieg tobt, bahnt sich bereits ein neuer, noch viel düsterer und gefährlicherer Konflikt an: der Kampf der Superhelden-Franchises. Auf der einen Seite stehen "Coon and Friends" und auf der anderen die "Freedom Pals". Von Beginn an sind sie verfeindet und kämpfen um die Hoheit über das Superhelden-Franchise – und um 100 $ Belohnung für das Finden einer verloren gegangenen Katze. Eine komplizierte Geschichte kurz zusammengefasst: Cartman hat keine Lust mehr auf Fantasy und möchte jetzt lieber Superheld spielen.



Mit dieser Einführung baut South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe innerhalb weniger Minuten die gleiche Stimmung auf, die schon der erste Teil vermittelte. Es fühlt sich an, als hätten wir eine sehr lange South-Park-Folge begonnen, die gefüllt ist mit dem grenzüberschreitenden Humor, den wir von der Serie gewohnt sind. Doch gleichzeitig spielen wir ein RPG, welches durch die konstante Offensichtlichkeit, dass es sich hierbei um Kinder handelt, die Superhelden spielen, einen ganz eigenen Charme hat, der seinesgleichen sucht. Die Präsentation des Spiels macht in den ersten vier Stunden Spielzeit einen fantastischen Eindruck. Seien es die vielen Kostüme, die Pappaufsteller oder das normale Stadtleben, welches im Hintergrund seinen gewohnten Gang nimmt.



https://www.youtube.com/watch?v=w9GK-jaQnjk



Zu Beginn erstellen wir uns wieder einen Charakter; die Äußerlichkeiten, die wir dabei festlegen, sind nicht permanent, sondern können im weiteren Spielverlauf jederzeit durch neue Kostüme, Frisuren und Accessoires angepasst werden. Hier schien sich bereits die erste Neuerung zu offenbaren. Denn anders als im ersten Teil können wir angeblich den Schwierigkeitsgrad festlegen. Dieser wird jedoch nicht durch "Leicht", "Normal" und "Schwer" definiert, sondern durch die Hautfarbe. Je dunkler die Haut, desto schwerer das Spiel. Hierbei soll es sich jedoch lediglich um einen Scherz von Ubisoft handeln. Die Hautfarbe hat demnach keinerlei Einfluss auf das Spiel. Dennoch handelt es sich hierbei um eine gelungene Kritik am Alltagsrassismus, der nach wie vor in unserer Gesellschaft existiert.



Im Verlauf des Spiels können wir uns zwei von sechs Klassen aneignen. Jedoch stehen uns bei der ersten Wahl lediglich drei zur Verfügung: Speedster, Brutalist und Blaster. Bei der zweiten gibt es zusätzlich Elementalist, Cyborg und Psychic. Jede Klasse gewährt uns mehrere Fähigkeiten, plus eine ultimative. Leider können wir jedoch nur drei normale und eine ultimative gleichzeitig ausgerüstet haben, was die Variation in den Kämpfen stark einschränkt. Diese sind zwar nach wie vor rundenbasiert, finden jedoch nun auf einem Schachbrett-artigen Kampfbezirk statt. Somit wird das Kampfsystem durch das richtige Positionieren, um mit den eigenen Fähigkeiten zu treffen, erweitert. Das ist zwar weder revolutionär noch sonderlich komplex, verleiht dem Gefecht jedoch ein angenehmes Maß an Tiefe.



Zwischen den Kämpfen haben wir die Möglichkeit, mithilfe des Crafting-Systems "Artefakte" herzustellen. Diese verbessern unsere persönlichen Eigenschaften, aber auch die passiven Werte aller Teammitglieder. Letztere sind ebenfalls abwechslungsreich gestaltet und machen mitunter so viel Spaß, dass es fast schon ärgerlich ist, dass wir nur drei Freunde mitnehmen können. Während des Spielens haben wir vier Begleiter hinzugewonnen, doch das Auswahlmenü lässt vermuten, dass uns noch eine ganze Reihe weiterer Superhelden erwarten wird.



Game-Facts





Was ist das?





Jakob Gustavs Game-Abo