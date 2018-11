GBase - the gamer's base Global PC PS XBox Switch Wii Mobile Community MyBase











Blizzard: Special zur BlizzCon 2018



Zum bereits zwölften Mal lädt Blizzard die Fangemeinde ins heimische Anaheim Convention Center in Kalifornien ein. Die Erwartungen der Fangemeinde sind hoch, und wie vor jeder BlizzCon gab es vorab unzählige Gerüchte im Netz, was angeblich auf der Messe als Nächstes angekündigt wird. Wir waren live dabei und geben euch im Folgenden einen Überblick über die Neuheiten.



Gerüchteküche Bereits vor dem offiziellen BlizzCon-Start kochte das Internet regelrecht über. Angebliche Leaks zu kommenden Blizzard-Titeln machten die Runde, darunter ein Diablo II Remastered, die Druidenklasse für Diablo III sowie angepriesene Cinematics und die Ankündigung eines Solomodus zu Overwatch. Man könnte an der Stelle noch weiter ausholen, doch leider hat sich von den angeblichen Leaks nichts bewahrheitet. Sie stellten sich als heiße Luft heraus.







Diablo IV, der größte Wunsch der Fans, wird erst mal ein solcher bleiben, denn der Herrscher der Hölle lässt seine Fans noch ein wenig warten. Auch wenn Blizzard vorab bereits anmerkte, dass die Zeit für den vierten Teil noch nicht gekommen sei, kann man durchaus davon ausgehen, dass im Geheimen bereits am vierten Teil gearbeitet wird. Umso spannender ist natürlich die Frage, was Blizzard nun wirklich in petto hatte.



Diablo Immortal Mit Diablo Immortal bereichert die Spieleschmiede den Mobile-Markt mit einem brandneuen MMOARPG (MMO-Action-Rollenspiel) für Android- und iOS-Geräte. Der Titel spielt dabei zeitlich gesehen zwischen Diablo II und Diablo III und versucht Geschichtslücken zu schließen. Im Kern dreht sich in Diablo Immortal alles um den Weltenstein und Diablos obersten Leutnant Skarn, der seinen Herrscher mit verdorbenen Fragmenten des Weltensteins zurück auf unsere Welt holen möchte.



Dem entgegen stellen sich die Champions von Sanktuario, die sich im Detail aus sechs verschiedenen Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten zusammensetzen. Unter anderem wären das Barbar, Mönch, Zauberer, Kreuzritter, Dämonenjäger und Totenbeschwörer.



https://www.youtube.com/watch?v=xew89utTglU



Die ersten gezeigten Bilder und Videos sahen sehr vielversprechend aus, selbst Hand anlegen konnten wir leider noch nicht. Ebenso ließen sich die Entwickler noch kein Release-Datum des mobilen Diablo-Ablegers entlocken. Wir blicken trotzdem positiv überrascht in die Zukunft und freuen uns auf die erste Anspielsession!



Warcraft III: Reforged Völlig unerwartet gab es dann noch eine große Überraschung: Warcraft III wird mit Warcraft III: Reforged generalüberholt und bereits 2019 erscheinen! Das Spiel wird von Grund auf neu entwickelt, bekommt eine zeitgemäße Grafik, eine moderne Battle.net-Integration und einen erweiterten Welt-Editor, mit denenb Fans eigene Karten erstellen können, verpasst.



Warcraft III: Reforged beinhaltet dahingehend nicht nur das Hauptspiel Warcraft III: Reign of Chaos, sondern auch die Erweiterung The Frozen Throne. Wer bisher aufgrund der altbackenen Grafik einen Bogen um diese Spieleperle machte, hat ab 2019 definitiv keine Ausrede mehr.



https://www.youtube.com/watch?v=qYGd62rcTQ0



Ungeduldige haben ab sofort die Möglichkeit, Warcraft III: Reforged für 29,99 Euro in der Standard-Edition vorzubestellen. Wer es dahingehend etwas exklusiver mag, darf für 39,99 Euro zur Spoils-of-War-Edition greifen, die neben einzigartigen Skins andere Extras für weitere Blizzard-Spiele bietet.



