Blitzkrieg 3: Review



Das Genre der Echtzeitstrategietitel ist umkämpft, und es muss einiges geboten werden, um die Community zu begeistern. Nival Interactive versucht sich mit Blitzkrieg 3 ein Stück vom Kuchen zu sichern. Mit Erfolg?



Zu Beginn des Spiels fällt durchaus auf, dass Nival Interactive einen MMO-RTS-Titel produzieren wollte. Die Karte, die im Prinzip als Hauptmenü und Spielbrett gleichzeitig dient, ist stimmig. Die eigene Basis, verschiedene Neben-Quests, die Storyline sowie PvP und PvE-Matches lassen sich von hier starten. Diese Übersicht weiß zu gefallen, ist jedoch neu für Blitzkrieg-Einsteiger, und es bedarf eines Augenblicks, um zu verstehen, dass das Spiel von dieser Karte in seine Elemente unterteilt wird. Hierüber kann man zum Beispiel direkt an der Verteidigung der eigenen Basis mitwirken, wenn ein anderer Spieler diese angreift. Ist man mit den Grundregeln des RTS vertraut, gelingt der Einstieg problemlos und man findet sich schnell am nächsten Kriegsschauplatz in Europa wieder. Die ersten Soldaten in Angriffsstellung befehligend, fällt sehr schnell der erste Kritikpunkt des Spiels auf. Da eben RTS-Titel wie alle anderen Games auch mit ihren Genrekollegen konkurrieren, muss hier ein Vergleich zu Company of Heroes gezogen werden. Das fehlende Mikromanagement lässt also den ersten Angriffstrupp auf dem Feld Platz nehmen, und das feindliche MG-Feuer löst die Situation zur vollsten Zufriedenheit der CPU. Das nicht vorhandene Deckungssystem und die Notwendigkeit, Truppen per Klick hinlegen zu müssen, erschweren auch für geübte Spieler die Vorgehensweise. Kurz darauf, jetzt deutlich besonnener, treibt man die Truppe gesichert durch das Feld, und ein passabler Spielverlauf kommt zustande. Dass an vielen Stellen durchweg auf Infanterie verzichtet werden kann, man mit einer Speerspitze Panzer einfach direkt auf das Ziel fährt und sich mehr oder minder eingräbt, lässt Veteranen sicherlich stöhnen. Dies kommt dem Gelegenheitsspieler aber durchaus zugute.



Ansonsten führt einen die Kampagne durch grundlegend bekannte Schlachten des Zweiten Weltkrieges und versucht sich an historischer Korrektheit. Direkt zu Beginn wählt man eine von drei Fraktionen (Achsenmächte, Alliierte, Sowjetunion) und muss das Tutorial abschließen. Daraufhin gelangt man auf die oben genannte Karte. Im Fall der Achsenmächte besteht die Eingangsmission aus dem deutschen False-Flag-Überfall auf den Radiosender Gleiwitz. Im Zuge der Storyline wechselt man zwischen drei Epochen, die eine Besonderheit des Spiels darstellen. So hat man etwa zu Beginn des Krieges eben nur die Panzer und Fahrzeuge zur Auswahl, die bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich entwickelt waren. Schwere Panzer wie der berüchtigte Panther oder Tiger stehen erst nach dem Epochenwechsel zur Verfügung.



Vor dem Start eines Gefechts kann man einen historischen Kommandanten auswählen, der mit den Partien an Erfahrung gewinnt. Auch die eigenen Einheiten sammeln Kampferfahrung, und da diese mitgenommen werden, also im nächsten Gefecht wieder aufgestellt werden können, werden sie mit der Zeit effektiver. Die Runde beginnt immer mit dem zuvor gewählten Kommandanten, der gewisse Boni mit sich bringt, und den vorher ausgewählten Starttruppen. Durch Verstärkungspunkte, welche die eigentliche Ressource darstellen, kann man Nachschub auf das Feld beordern. Da man mit der Zeit und zunehmenden gelösten Aufgaben immer mehr Beute erhält, in der eben diese Fahrzeuge enthalten sind, setzt sich nach einer Weile das oben genannte Panzer-Rushen durch und man überrollt den Gegner mehr oder weniger einfach. Die Taktik fällt dabei zunehmend in den Hintergrund, was Veteranen durchaus zu bemängeln wissen.



