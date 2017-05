Planet Coaster: Cheats



Bollard - Go-Karts selbst fahren

Benennt die Go-Karts Strecke in "BOLLARD" um und wählt die First-Person Kamera aus auf eines der Karts. Nun könnt ihr mit den WASD-Tasten das Fahrzeug selbst fahren. Die Shift-Taste ist übrigend die Hupe.



Andy Chappell - Geschwindigkeit der Karts erhöhen

Benennt einen Fahrgast in "ANDY CHAPPELL" um, vor der Fahrt. Das Kart wird nun deutlich schneller sein.



Lockettman - Physik aktivieren beim Security Guard

Benennt einen Security Guard um in "LOCKETTMAN" und er wird kriminelle Gäste beim Aufprall durch den Park fliegen lassen.



David Getley - Erhöhte Anzahl an Übeltätern im Park

Bennent einen Park-Mitarbeiter um in "DAVID GETLEY", um einen deutlich erhöhten Aufwand mit unliebsamen, randalierenden Gästen zu haben.



James Taylor - Geringe Reibung der Bahnen

Lasst eure Achterbahnen mal richtig abgehen. Bennent einen Gast um in "JAMES TAYLOR", um die Reibung der Bahnen drastisch zu senken. Das wird eine irre Fahrt!



Andy Fletcher - Reibung der Bahnen komplett absteillen

Bennent einen Gast um in "ANDY FLETCHER", um die Reibung der Bahnen komplett zu deaktivieren. Nur für verrückte Fahrgäste!



TegidCam - Unsichtbare Gast Kamera

Benennt einen Gast oder einen Mitarbeiter um un "TEGIDCAM", um den speziellen Kameramodus zu aktivieren.



Steve Wilkins - Anzahl der technischen Störungen erhöhen

Den Cheat solltet ihr nur aktivieren, wenn ihr genug Mechaniker am Start habt. Bennent einen Park-Mitarbeiter um in "STEVE WILKINS", um die Anzahl an technischen Defekten bei allen Fahrgeschäften drastisch zu erhöhen.



Frontier - Technische Störungen abstellen

Bennent ein Fahrgeswchäft um in "FRONTIER", um die Anzahl der technischen Ausfälle auf Null zu setzen.









