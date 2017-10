GBase - the gamer's base Global PC PS XBox Switch Wii Mobile Community MyBase









PES 2018: Review



Wie in jedem Jahr muss sich auch in diesem Herbst jeder Fußballfall die alles entscheidende Glaubensfrage stellen: FIFA 18 oder PES 2018? Wir zeigen euch in unserem Test, was die Konami-Variante zu bieten hat, sodass ihr euch entscheiden könnt, welche Glaubensrichtung ihr mit einer kleinen Spende unterstützen möchtet.



Meistert die Meisterliga Auch bei PES 2018 ist das Herzstück der Simulation die Meisterliga. Hier können wir uns nicht nur auf dem Platz austoben, sondern zudem das Management eines Vereins übernehmen und diesen durch eine oder gleich mehrere Saisons führen. Beim Erstellen eines entsprechenden Spiels haben wir wie gewohnt viele Einstellungsmöglichkeiten, um das Spielerlebnis an unsere Vorlieben anzupassen. Neben der Wahl des Schwierigkeitsgrades auf dem Platz und der bevorzugten Währung oder der Spiellänge ist es in der aktuellen Ausgabe außerdem möglich, den Vereinsbetrieb individuell einzustellen. Hierbei können wir in zwei Stufen regulieren, wie schwierig unsere Arbeit als Manager des Vereins sein wird. Dadurch verändert sich beispielsweise das Verhalten der Spieler in Vertragsverhandlungen oder auch der Umgang des Vorstandes mit uns und unserer Leistung. Diese Option erlaubt es uns also, den Anspruch des Spiels nach oben zu schrauben, ohne dass es auf dem Rasen schwieriger wird, was für alle, die sich ein anspruchsvolles und realistisches Managerspiel wünschen, eine wirklich gute Sache ist.



Was auch in der 2018er-Variante wieder sehr positiv auffällt, ist der umfassende Charakterdesigner, in dem wir unser Trainer-Alter-Ego erstellen können. Die Vielfalt an Möglichkeiten – von der Anpassung der Gesichtszüge bis hin zu den unterschiedlichen Frisuren oder Bärten –, die uns zur Verfügung steht, erlaubt es uns, einen Charakter nach unseren Vorstellungen zu designen. Die Auswahl erinnert hierbei an diverse Rollenspiele oder gar an Lebenssimulationen wie "Die Sims". Selbstverständlich stehen auch einige vorgefertigte Trainer zur Auswahl, sodass jeder, der sofort ins Spiel starten möchte, sich nicht tiefer mit dem Charakterdesigner auseinandersetzen muss.



Die Auswahl an Ligen ist wieder sehr umfangreich, wie gewohnt müssen wir aber natürlich auf eine deutsche Liga verzichten. Dafür hält PES unter anderem die Originallizenzen der französischen Ligue 1 und Ligue 2 oder auch der niederländischen Liga Eredivisie für uns bereit, wodurch wir uns beispielsweise auf die Kader von Paris St. Germain, Olympique Marseilles oder PSV Eindhoven freuen können. Darüber hinaus bietet uns das Spiel Ligen aus England, Italien oder auch Spanien, wo allerdings die originalen Vereinsnamen weitestgehend fehlen. Ausnahmen bilden hier zum Beispiel der FC Liverpool und der FC Barcelona. Wer es etwas ausgefallener mag, kann sich zudem auf Ligen aus Asien oder Südamerika freuen. Deutsche Fußballfans müssen aber dennoch nicht vollständig auf deutsche Mannschaften verzichten und haben die Möglichkeit, die Originalkader von Borussia Dortmund, RB Leipzig und FC Schalke zu nutzen. Da es wie erwähnt keine deutsche Liga gibt, müssen die deutschen Vereine in eine der verfügbaren Ligen integriert werden. Dies ist zwar nicht die eleganteste Lösung, bietet uns aber dennoch die Chance, wenigstens auf irgendeine Weise mit einem deutschen Klub eine Saison zu bestreiten. Zusätzlich zu den Klubs hält PES 2018 wieder zahlreiche Nationalmannschaften bereit, die zum Beispiel im Freundschaftsspiel-Modus gewählt werden können. Hier reicht die Auswahl von Deutschland über Frankreich bis hin zu Portugal oder Brasilien.



Das Menü der Meisterliga ist in der aktuellen Ausgabe übersichtlicher denn je. Dank gelungener Kategorien und einer aufgeräumten optischen Präsentation gelangen wir schnell dorthin, wo wir hinwollen, egal, ob es um Transferverhandlungen, das Teammanagement oder die Finanzen des Vereins geht. Aktuelle Topnews werden anhand von Artikeln mit großen Bildern ansprechend in Szene gesetzt, zudem bietet uns unser "Schreibtisch" eine gelungene Übersicht über die Tabelle sowie die aktuellen Torjäger. Hier wurde im Vergleich zu früheren PES-Ausgaben deutlich aufgestockt, was der Simulation auch abseits des Rasens einen sehr viel professionelleren Look verleiht, wodurch die Meisterliga gleich doppelt so viel Spaß macht. Gleiches gilt im Übrigen für die diesjährige Auswahl an Musiktiteln, die im Menü auf uns wartet. Hier stehen unter anderem aktuelle Songs von Linkin Park, Clean Bandit oder auch Coldplay bereit, wodurch sich Musikfans auf eine abwechslungsreiche Untermalung freuen können.



