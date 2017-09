Mario + Rabbids Kingdom Battle: Review



Ubisofts überdrehte Rabbids und Nintendos weltweit respektiertes Mario-Universum werden zusammen mit XCOM in einen Mixer geworfen. Das kann und darf einfach nicht funktionieren. Doch siehe da: Unter Nintendos Schirmherrschaft entwickelte Ubisoft einen echten Knaller.



Ungesunde Skepsis Das Feedback hätte brutaler nicht ausfallen können. Als vor der E3 die ersten Artworks den Weg ins Netz fanden, war das Urteil eindeutig: Sollten die Leaks stimmen, wird den Nintendo-Spielern etwas gar Grausames aufgetischt. Doch als Ubisoft auf der Messe dann offiziell Mario + Rabbids: Kingdom Battle enthüllte und auch direkt Gameplay präsentierte, zeigte sich, wie falsch man doch liegen kann. Die Entrüstung wich der puren Begeisterung. Dieser Mix aus Rabbids-Wahnsinn, Mario-Qualität und XCOM-Gameplay wirkte frisch, und vor allem mit dem Ansatz der rundenbasierten Strategie hatte keiner gerechnet. Ubisoft und Nintendo haben allen gezeigt, dass nach dem Leak ausnahmsweise ungesunde Skepsis herrschte.



Quietschbuntes Crossover Dass es im Spiel überhaupt zum Treffen der ungleichen Charaktere kommt, ist dem Einfallsreichtum eines kleinen Mädchens zu verdanken. Dieses erfindet im überraschend ausführlichen Intro ein Gerät, mit der sich Dinge kombinieren lassen. Da wird die Wasch- auch gleich zur interdimensionalen Zeitmaschine, durch die die Rabbids das Pilz-Königreich invadieren. Einige richten dabei Chaos an, andere wiederum helfen Mario und seinen Freunden dabei, die Unordnung wenigstens einigermaßen unter Kontrolle zu bringen.



Mit dabei sind einige Rabbids, die sich als Mario-Charaktere ausgeben. Neben Mario, Luigi, Peach und Yoshi gibt es nämlich jeweils eine Rabbid-Variante der klassischen Nintendo-Figuren. Und die Hasen denken gar nicht erst daran, dass sie nicht das Original sind. Das führt zu herrlich aberwitzigen Situationen zwischen den eigentlichen Kämpfen.







Game-Facts





Was ist das? Game-Abo



Patrik Nordsiek