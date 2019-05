GBase - the gamer's base Global PC PS XBox Switch Wii Mobile Community MyBase











Sniper Elite V2 Remastered: Review



Mit Sniper Elite V2 Remastered schafft es ein echter Zweiter-Weltkriegs-Klassiker aus dem Hause Rebellion auf Nintendos Switch. Wie uns die aufpolierte Version gefallen hat, verraten wir euch im Test.



Auch abseits der Kampagne gibt es viel zu tun Ergänzend zur Singleplayer-Kampagne stehen uns als Solospieler zwei weitere Modi zur Verfügung. So müssen wir es im Kill-Serie-Modus mit mehreren Wellen an Gegnern aufnehmen, und zwar auf einem von insgesamt fünf Schauplätzen. Der Herausforderungsmodus hält darüber hinaus vier verschiedene Missionen für uns bereit, in denen wir vorgegebene Ziele erfüllen müssen. Dabei nehmen wir ranghohe Nazi-Offiziere und sogar den deutschen Oberbefehlshaber selbst ins Visier. Für Kills erhalten wir dabei jede Menge Punkte. Je spektakulärer diese ausfallen, desto höher wird die Punktzahl. Bei Kopfschüssen und Tötungen aus besonders großer Entfernung gibt es also einen entsprechend höheren Score. Wer über eine Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft verfügt, kann sich außerdem in Mehrspielergefechte mit bis zu acht Teilnehmern stürzen. Hier warten Spielmodi wie Team-Deathmatch, Capture the Flag oder auch König der Entfernung, wo sich Scharfschützen austoben können.



Ein Scharfschütze gegen eine deutsche Übermacht Doch widmen wir uns nun dem Herzstück des Spiels: der Singleplayer-Kampagne. Diese lässt sich in drei Schwierigkeitsstufen bestreiten, vom Kadett bis hin zur Sniper-Elite. Außerdem können wir uns für einen angepassten Modus entscheiden, bei dem die Stufe der Feinde, die taktische Hilfe sowie die Ballistik der Kugeln entsprechend den eigenen Wünschen verändert werden können. Die Kampagne beginnt mit einer Sequenz, die aus realen Kriegsaufnahmen zusammengeschnitten ist. Wir befinden uns in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs. Die Tage des Naziregimes sind gezählt, und auch die deutsche Wunderwaffe, die V2-Rakete, konnte dies nicht mehr verhindern. Allerdings geht es den Alliierten bereits um die Zukunft, denn noch immer befinden sich führende Wissenschaftler des V2-Programms in der umzingelten deutschen Hauptstadt. Um zu verhindern, dass die Experten den russischen Streitkräften in die Hände fallen, stürzen wir uns als amerikanischer Scharfschütze ins Geschehen.



Dabei sind wir häufig darauf bedacht, im Verborgenen zu bleiben. Wir schleichen uns also an Feinden vorbei, schalten sie mit schallgedämpften Waffen aus oder lenken sie mit Steinen ab, um an ihnen vorbeizukommen. Außerdem helfen uns Minen jeder Art dabei, den Weg freizuhalten. Unsere Hauptziele schalten wir in der Regel auf spektakuläre Art und Weise mit dem Scharfschützengewehr aus. Doch offene Gefechte, bei denen neben unserer Distanzwaffe auch MGs und Pistolen zum Einsatz kommen, stehen ebenso auf dem Programm. Das Gameplay von Sniper Elite V2 funktioniert auch heute noch hervorragend. Es ist sowohl abwechslungsreich als auch spannend und schafft es außerdem, die Geschichte glaubhaft einzubinden. Etwas, was das Spielerlebnis ein wenig trübt, ist die KI, die leider oftmals nicht ganz so clever ist und uns quasi erst wahrnimmt, wenn wir ihr buchstäblich auf die Füße treten. Zudem schlendert sie gelegentlich etwas verloren durch die Landschaft und kehrt uns mitten im Gefecht den Rücken zu.



